Una classifica raccoglie le dieci moto 50 cc più veloci al mondo, tutte con velocità che sfiorano o superano i 200 kmh. Questi modelli includono moto progettate per il Motomondiale e altre create specificamente per stabilire record di velocità. Le moto sono state valutate in base alle prestazioni raggiunte, senza considerare motivazioni o cause che abbiano portato alla loro realizzazione.

I “cinquantini”, che oggi sopravvivono appena, sono stati il simbolo degli adolescenti di un’epoca, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Per molti hanno rappresentato il primo passo, la colonna sonora smarmittata dei 14 anni, la cilindrata dell’apprendistato. Eppure, dietro quei 50 centimetri cubi, c’è anche altro. Per anni la classe 50 è stata il laboratorio più spinto del motociclismo. Dove la potenza mancava, entravano in scena leggerezza, aerodinamica, rapporti ravvicinati e regimi di rotazione impensabili per motori tanto piccoli. Il risultato è sorprendente ancora oggi. Alcune moto 50 cc da record hanno superato i 200 kmh, mentre le migliori di quello che allora si chiamava Motomondiale, arrivavano a velocità che sembrano incompatibili con cilindrate da ciclomotore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinquantini da record: le 10 moto 50 cc più veloci del mondo

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