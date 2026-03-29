I levrieri raggiungono fino a 70 km h | ecco le razze di cani più veloci al mondo

I levrieri sono conosciuti per la loro velocità e agilità, con il Greyhound capace di raggiungere circa 70 kmh. La loro conformazione fisica, caratterizzata da un corpo snello, muscolatura sviluppata e arti lunghi, contribuisce a questa rapidità. Queste caratteristiche consentono loro di essere considerati le razze di cani più veloci al mondo.

I levrieri sono i cani più veloci al mondo: il Greyhound può correre fino a circa 70 kmh. La forma del corpo, il tipo di muscolatura, la lunghezza degli arti e il modo in cui corrono le rendono i più veloci in assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il mondo visto dal naso: ecco le razze canine dotate del fiuto più potente e infallibileLe razze canine da fiuto rappresentano l’eccellenza dell’evoluzione biologica, capaci di percepire particelle odorose invisibili agli strumenti... Le 5 razze di cani più “ostinate”: quali sono e perchéAlcune razze di cani sono spesso considerate più “ostinate” perché possiedono motivazioni molto forti, come caccia o difesa del territorio.