Lisa Kudrow ha dichiarato che durante la messa in onda di “Friends” la stampa era ostile e il pubblico non la apprezzava, così la produzione decise di interrompere le interviste per concentrarsi esclusivamente sulla serie. “Friends” è andata in onda dal 1994 al 2004 ed è diventata una delle sitcom più popolari negli Stati Uniti.

“Friends” è stata una delle sitcom statunitensi più amate popolari ed è andata in onda dal 1994 al 2004. Eppure gli inizi non sono stati facili né per il cast né per la produzione. A rivelarlo è stata l’attrice Lisa Kudrow, che interpretava l’eccentrica Phoebe. Proprio in una delle puntate della terza ed ultima stagione di “The Comeback”, che in Italia debutta il 23 marzo su Hbo Max, compaiono alcuni rimandi alla celebre sitcom. “Non potevamo farne a meno, stavamo girando nello stesso studio di ‘Friends’ “, racconta Kudrow. Parlando invece delle critiche rivolte a Friends dopo la sua uscita – accusata di scarsa inclusività e di un cast “troppo bianco” – Kudrow ricorda come insieme ai suoi colleghi e alla troupe abbiano affrontato i momenti più difficili, segnati da una stampa ostile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando andò in onda ‘Friends’ la gente ci odiava e la stampa era ostile. Così abbiamo smesso di fare interviste per concentrarci sullo show a testa bassa”: così Lisa Kudrow

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