Perché i vibratori telecomandati a distanza possono fare molto bene alla tua vita di coppia

I vibratori telecomandati a distanza sono diventati un accessorio sempre più diffuso nelle relazioni di coppia. Questi dispositivi consentono di controllare il funzionamento anche a distanza, offrendo nuove possibilità di intimità e condivisione. Sul mercato sono disponibili diversi modelli, che si collegano tramite app o telecomando, permettendo a chi li utilizza di sperimentare nuove modalità di piacere.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A un certo punto, in ogni relazione, succede una cosa molto semplice: ci si conosce fin troppo bene. Che è fantastico, per carità, ma a quel punto potrebbe diventare interessante aggiungere un piccolo elemento di caos controllato. I vibratori telecomandati a distanza stanno esattamente lì, tra la voglia di divertirsi e quella di non complicarsi la vita. Sembrano oggetti iper tecnologici, ma in realtà funzionano con una logica molto umana: creare complicità, rompere i tabù, e sorprendersi a vicenda senza bisogno di organizzare chissà cosa.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché i vibratori telecomandati a distanza possono fare molto bene alla tua vita di coppia Notizie correlate Leggi anche: Perché le riunioni online possono fare male alla salute della voce MotoGp, Rivola su Bagnaia: “I cambiamenti possono fare bene, noi rigeneriamo”Bologna, 8 aprile 2026 – Un 2027 rivoluzionario, sia sul mercato piloti che sul regolamento.