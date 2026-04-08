Nel 2027, il mondo della MotoGp subirà cambiamenti significativi sia nel regolamento che nel mercato dei piloti. Le nuove norme prevedono una riduzione della potenza dei motori da 1000 a 850, modifiche all’aerodinamica con l’eliminazione degli abbassatori e un cambio di fornitore degli pneumatici, passando da Michelin a Pirelli. Questi interventi sono parte di un piano volto a rivoluzionare lo scenario agonistico e tecnico della categoria.

Bologna, 8 aprile 2026 – Un 2027 rivoluzionario, sia sul mercato piloti che sul regolamento. Cambierà tutto, con motori ridotti nella potenza, non più 1000 ma 850, riduzione dell’aerodinamica, eliminazione totale degli abbassatori e cambio di fornitore degli pneumatici (da Michelin a Pirelli). Le attuali gerarchie potrebbero ribaltarsi e questa situazione ha prodotto un effetto domino per quanto riguarda i piloti. Un cambiamento che riguarderà anche Aprilia, pronta ad affidarsi a una coppia di piloti tutta italiana. Marco Bezzecchi resterà alla guida della RS-GP, ma al suo fianco ci sarà Pecco Bagnaia in luogo di Jorge Martin. Il pilota torinese ha bisogno di un rilancio dopo un 2025 deludente e Noale potrebbe fornirgli la moto che cerca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Rivola su Bagnaia: “I cambiamenti possono fare bene, noi rigeneriamo”

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