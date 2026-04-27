Le riunioni online, spesso prolungate e intense, possono causare problemi alla voce a causa di diversi fattori. L'uso eccessivo del volume, spesso necessario per essere ascoltati attraverso uno schermo, può affaticare le corde vocali. Inoltre, spesso si adottano posture scorrette o si parla in modo monotono, contribuendo a stress vocali che si accumulano nel tempo. Questi aspetti sono stati analizzati in studi recenti dedicati alla salute vocale dei professionisti.

Di solito ce ne accorgiamo solo quando smette di funzionare. La voce è uno strumento che usiamo ogni giorno per ore, spesso in modo inconsapevole, e che si deteriora sotto l'effetto di abitudini solo in apparenza innocue. Le corde vocali sono l'organo del corpo che vibra più volte al secondo: nelle donne una media di 220 volte, negli uomini tra 100 e 150. Questo movimento continuo genera usura e secchezza. E con la diffusione del lavoro da remoto, un altro rischio si è aggiunto al quadro. A spiegarlo è Laura Martín, logopedista specializzata in patologie vocali, a Europa Press Salud. "La voce è la grande dimenticata nel campo della salute", dice.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché le riunioni online possono fare male alla salute della voce

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