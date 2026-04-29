Martedì 28 aprile 2028 è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. Durante la trasmissione, è stato annunciato ufficialmente che una concorrente è stata eliminata dal programma. Il pubblico ha assistito a un momento di tensione tra i partecipanti, mentre si è appreso che la decisione è legata a motivazioni legali e regolamentari. La puntata ha lasciato i telespettatori con diversi dubbi sulla vicenda.

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda martedì 28 aprile 2028 su Canale 5. La diretta ha un sapore speciale perché coincide con un giorno importante per la conduttrice, Ilary Blasi, che festeggia il suo 45esimo compleanno proprio mentre tutto, ancora una volta, rischia di esplodere. Gf Vip, la calma prima della tempesta: tutto sulla diretta. A dare il via alla piccola “festa” è Cesara Buonamici, che annuncia la ricorrenza ai concorrenti. In un attimo la Casa si compatta: auguri, sorrisi, battute e quell’energia corale che, per un istante, fa dimenticare strategie e rancori. Un avvio leggero, quasi ingannevole, prima della tempesta.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché è stata cacciata”. GF Vip, colpo di scena: concorrenti gelati, l’annuncio ufficiale

GF Vip, Ibiza Altea eliminata! Ilary in lacrime và l'incontro shock di Todaro

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