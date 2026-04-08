Perché è stata cacciata Colpo di scena al GF Vip per lei è finita così | concorrenti gelati dall’annuncio ufficiale

Martedì 7 aprile 2026 è stata trasmessa la settima puntata del Grande Fratello Vip, un episodio che ha portato a un episodio inaspettato all’interno della casa. Durante la diretta, è stata annunciata la decisione di eliminare una concorrente, lasciando i partecipanti e il pubblico sorpresi. L’annuncio ha causato reazioni di sorpresa e silenzio tra i presenti, mentre i dettagli sulle motivazioni non sono stati comunicati immediatamente.

Martedì 7 aprile 2026 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip, appuntamento che ha segnato una fase importante dell’edizione in corso. Al centro della serata, oltre ai momenti di confronto tra i concorrenti, la chiusura del televoto con un’eliminazione e l’apertura di nuove nomination. In apertura, la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, che ha introdotto la serata con un tono ironico e si è poi concentrata sui principali passaggi in scaletta, tra cui il televoto che coinvolgeva Ibiza, Marco e Nicolò. Chi è stata eliminata nella puntata del 7 aprile 2026. Tra i momenti principali della puntata, è stata trasmessa una sorpresa dedicata a Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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