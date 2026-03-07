Festival del libro | ecco Doggodaily e Pera Toons

Il festival del libro per i ragazzi di Bibbiena ha preso il via e prosegue con numerosi eventi nel fine settimana. Due nuove iniziative, Doggodaily e Pera Toons, sono state presentate durante la manifestazione. L'appuntamento si svolge ad Arezzo e coinvolge diverse attività dedicate ai giovani lettori. La rassegna si estende su più giorni, offrendo occasioni di incontro tra autori e pubblico.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Entra nel vivo il festival del Libro per i ragazzi di Bibbiena con tanti appuntamenti durante il fine settimana. Dalla mattina alla sera Bibbiena con i suoi luoghi, diventa un palcoscenico dove si avvicendano incontri con l'autore, laboratori con i bambini, scrittura, letture animate, spettacoli teatrali e fimacopie. Oggi protagonista sarà un altro caso social ovvero Doggodaiily alias Navid Tarazi con «Posso fare una foto al tuo cane?», l'autore sarà alle ore 18 al Parco Arcobaleno e sarà presentato dall'Assessore alla Cultura Francesca Nassini. Uan presentazione e firmacopie a base di storie di amore, resilienza, complicità per il libro edito da Mondadori in un evento che ammette anche i cani principali protagonsti del libr e della pagina social di Doggodaily.