' Una cosa spirituale' presentazione del libro del cantautore Vasco Brondi

Domenica 19 alle 17:30, presso la libreria Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del libro ‘Una cosa spirituale’ scritto dal cantautore Vasco Brondi. L’evento prevede un dialogo tra Brondi e Carlotta Sanzogni.

Domenica 19 (ore 17:30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, Vasco Brondi presenta ‘Una cosa spirituale’, in dialogo con Carlotta Sanzogni. Attraverso la creatività è possibile guardarsi dentro e attorno, contattare il cielo, attirare i fulmini. In una società materialista è l'unica forza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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