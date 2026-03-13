Una cosa spirituale Non fare niente e altre forme d’arte il nuovo libro di Vasco Brondi

Il 14 aprile uscirà il nuovo libro di Vasco Brondi intitolato “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte”. L’autore, noto per le sue riflessioni e il suo stile, presenta un’opera che si inserisce nel suo percorso creativo. La pubblicazione è attesa con interesse e segna l’ultimo lavoro scritto dall’artista prima di questa data.

foto di Valentina Sommariva PARMA – Il prossimo 14 aprile uscirà l’ultima opera scritta di Vasco Brondi: “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte”. Edito da Einaudi, “Una cosa spirituale” è un viaggio tra terreno e ultraterreno, una visione su come fare arte ai tempi del materialismo. Vasco Brondi ci racconta la sua esperienza con la creatività, i momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l’ha ritrovato. Esplora e mette in relazione le esperienze e le pratiche creative e spirituali di grandi artisti e di grandi mistici e tradizioni contemplative: Nick Cave e i sufi, le cartomanti e Federico Fellini, i padri del deserto e i CCCP, Marina Abramovi? e i monaci tibetani, i s?dhu e David Lynch, Simone Weil e il regno dei cieli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

