per grazia ricevuta

Un dibattito pubblico si concentra sulla grazia concessa a Nicole Minetti, senza che si evidenzino aspetti legati alla vicenda del bambino adottato coinvolto. La discussione si focalizza sulla figura della politica, che torna a essere al centro dell’attenzione mediatica, mentre il tema dell’affidamento rimane in secondo piano. La notizia solleva interrogativi sulla percezione delle figure pubbliche e sulla loro esposizione mediatica in momenti critici.

Non mi interessa molto se Nicole Minetti potrà tenersi la grazia o le verrà revocata. E se tutti ne parlano di certo l'interesse non è per quel bambino adottato, ma perché torna alla ribalta proprio lei. La grazia è stata data 35mila volte dalla nascita della Repubblica, a gente che la meritava e a gentaglia. E ha creato divisioni, polemiche e favoritismi. L'hanno ottenuta fior fior di terroristi e delinquenti veri. E sempre il Colle ha esercitato la sua prerogativa nella piena autonomia della più alta carica dello Stato. Se Sergio Mattarella ha chiesto delucidazioni significa che ritiene che servano. Arriveranno. E il Presidente deciderà di conseguenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Nicole Minetti perderà la grazia ricevuta. Il ministro Nordio impapocchierà qualcosa. E il presidente #Mattarella conterà con più ansia i giorni che gli mancano per finire il mandato. Peggio per noi. x.com