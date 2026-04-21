Per Grazia Ricevuta Gli ori della pietà popolare | la mostra a Cefalù

Giovedì 23 aprile 2026 alle 18.30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Per Grazia Ricevuta. Gli ori della pietà popolare” presso l’Osterio Magno a Cefalù. L’esposizione presenta una selezione di manufatti e oggetti legati alla tradizione religiosa e all’artigianato locale. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a una data da definirsi, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti della cultura e della devozione popolare.

Sarà inaugurata giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18.30, all’Osterio Magno di Cefalù, la mostra “Per Grazia Ricevuta. Gli ori della pietà popolare”, curata dalla Cooperativa Sociale “Il Segno” in collaborazione con il Museo Diocesano Diffuso e l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gli ori di Piana a Villa Zito: in mostra le creazioni della famiglia Lucito Famiglia dona la Madonna di Trapani a Soriano nel Cimino: "Grazie per la grazia ricevuta"La Madonna di Trapani, venerata in tutto il bacino del Mediterraneo, ha esteso il suo sguardo amorevole su Soriano nel Cimino. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Mille chilometri a piedi ’per grazia ricevuta’; Gianluca Lattuada e la grazia del fare; Quella devozione autogestita; Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica. Per Grazia Ricevuta: l’ex voto contemporaneo in mostra a NapoliA Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro accoglie Per Grazia Ricevuta – Visioni contemporanee dell’Ex Voto, un’affascinante esplorazione del tema votivo attraverso i linguaggi della ... exibart.com Nino Manfredi, uno dei quattro "Colonnelli della Commedia all'italiana, ciociaro simpatico con la battuta pronta e attore rigoroso nello studio dei copioni e nella interpretazione dei personaggi, i suoi film da regista come Per grazia ricevuta, piccoli gioielli del Ci - facebook.com facebook