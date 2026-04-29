Per avere un tenore di vita degno ci servirà una pensione integrativa?
Recentemente si discute molto sulla necessità di pensioni integrative per garantire un tenore di vita adeguato in futuro. La Germania e altri paesi dell’Unione Europea promuovono politiche che mirano a ridurre lo Stato sociale, adottando un modello più simile a quello degli Stati Uniti. Questa strategia prevede un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel loro risparmio pensionistico, con l’obiettivo di integrare le pensioni pubbliche.
Questo articolo sulla pensione integrativa è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Prima o poi i giovani europei si accorgeranno che sotto il luccicante slogan «Un’Europa, un mercato», il 24 aprile a Cipro von der Leyen, Roberta Metsola e Nikos Christodoulides hanno impegnato Commissione, Parlamento e presidenza di turno Ue a chiudere entro il 2026 il pacchetto sulla pensione integrativa. Intanto si allertano i pensionati tedeschi: nella settimana del vertice di Cipro, il cancelliere «impaziente» – così lo ha definito il suo partito, la Cdu, alle prese con le uscite shock del leader – ha dichiarato che la pensione obbligatoria non sarebbe più bastata «per garantire un tenore di vita degno».🔗 Leggi su Vanityfair.it
Fondo pensione: a chi conviene DAVVERO
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