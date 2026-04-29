Recentemente si discute molto sulla necessità di pensioni integrative per garantire un tenore di vita adeguato in futuro. La Germania e altri paesi dell’Unione Europea promuovono politiche che mirano a ridurre lo Stato sociale, adottando un modello più simile a quello degli Stati Uniti. Questa strategia prevede un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel loro risparmio pensionistico, con l’obiettivo di integrare le pensioni pubbliche.

Questo articolo sulla pensione integrativa è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Prima o poi i giovani europei si accorgeranno che sotto il luccicante slogan «Un’Europa, un mercato», il 24 aprile a Cipro von der Leyen, Roberta Metsola e Nikos Christodoulides hanno impegnato Commissione, Parlamento e presidenza di turno Ue a chiudere entro il 2026 il pacchetto sulla pensione integrativa. Intanto si allertano i pensionati tedeschi: nella settimana del vertice di Cipro, il cancelliere «impaziente» – così lo ha definito il suo partito, la Cdu, alle prese con le uscite shock del leader – ha dichiarato che la pensione obbligatoria non sarebbe più bastata «per garantire un tenore di vita degno».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Per avere un tenore di vita degno, ci servirà una pensione integrativa?

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