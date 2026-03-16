tfr e pensione integrativa cosa cambia da luglio 2026

Dal 1 luglio 2026, ci saranno modifiche riguardanti il trattamento di fine rapporto e le pensioni integrative per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, con particolare attenzione ai giovani neoassunti. La data segna un cambiamento che interesserà chi inizia un nuovo rapporto di lavoro e riguarda le modalità di gestione di queste prestazioni. Le novità entreranno in vigore a partire da quella data.

PER LE LAVORATRICI e i lavoratori dipendenti, almeno per i giovani neoassunti, c’è una data da segnare sul calendario: 1 luglio 2026. È da quel giorno che scatteranno nuove regole pensate dal governo per incentivare la sottoscrizione di fondi pensione, cioè quei prodotti finanziari che servono per costruirsi una rendita di scorta in vista della terza età, integrativa dei sempre più magri assegni dell’Inps. Il meccanismo scelto per incentivare i fondi pensione è quello del silenzio-assenso, una formula già in vigore ma che verrà rafforzata. In concreto, dal prossimo luglio, chi verrà assunto per la prima volta (a eccezione dei dipendenti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pensioni e tfr cosa cambia nel 2026

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