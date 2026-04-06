Sono state rese pubbliche per la prima volta quattro foto che ritraggono i fratelli Cascio. In una di queste immagini, un adulto si avvicina a un bambino mentre gioca con un Game Boy, e si può vedere l’adulto abbassarsi i pantaloncini. Secondo le dichiarazioni dei fratelli, l’adulto avrebbe un passato di comportamenti inappropriati con i minori, e le immagini sono state condivise nel contesto di un procedimento legale.

Quattro foto, quattro immagini rese pubbliche per la prima volta e che per i fratelli Cascio potrebbero rappresentare la prova necessaria a vincere una causa milionaria intentata contro quel che resta del patrimonio di Michael Jackson, definito “ un predatore seriale di bambini” che li avrebbe “aggrediti sessualmente, a partire da quando alcuni di loro avevano solo sette o otto anni”. Howard King, l’avvocato di Los Angeles che è stato incaricato da Dominic, Edward, Aldo e Marie-Nicole Porte Cascio di seguire il caso, ha raccontato al Daily Mail che i quattro sarebbero stati “ vittime di un aggressore psicologico e fisico ” e che sarebbero stati ripetutamente “drogati, violentati e abusati sessualmente, per lunghi periodi in varie località del mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stavo giocando con il mio Game Boy e Michael Jackson mi si avvicinò e mi abbassò i pantaloncini. Era un predatore seriale di bambini”: le foto inedite dei fratelli Cascio

Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli: «Era un predatore seriale di minori, avevamo 7 anni»Quattro fratelli hanno intentato una causa in un tribunale di Los Angeles contro le società e gli eredi di Michael Jackson, accusando il cantante di...

«I bambini vogliono toccarmi», gli audio shock di Michael Jackson in un documentario: «A volte mi metto nei guai»«I bambini vogliono solo toccarmi e abbracciarmi», ma anche «Si sono innamorati della mia personalità e a volte, questo, mi mette nei guai».