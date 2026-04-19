Nel mese di maggio 2026, i pagamenti delle pensioni subiranno dei ritardi e gli accrediti avverranno in date diverse rispetto al solito. La pensione sarà disponibile soltanto nel primo giorno bancabile del mese, mentre in altri casi i pagamenti potranno arrivare in date differenti. Questa variazione riguarda le modalità di accredito e le tempistiche previste per il mese di maggio.

Nel mese di maggio 2026 il pagamento della pensione arriverà nel primo giorno bancabile del mese. Una data che, come ogni anno, coincide con il giorno 2, dato che il primo maggio cade la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. La prima data utile per il pagamento, dunque, è sabato 2 maggio, così come previsto dalla tabella di marcia pubblicata dall’INPS. A differenza dei mesi scorsi, la data non è la stessa per tutti. Il 2 maggio è la data di riferimento per chi riceve l’assegno tramite Poste Italiane. I pensionati e le pensionate che ottengono l’accredito attraverso le banche devono attendere qualche giorno in più: dato che il 2 maggio è sabato, sarà necessario aspettare il lunedì.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pensioni maggio 2026: pagamenti in ritardo, accrediti in date diverse

PENSIONI GENNAIO 2026: DATE DI PAGAMENTO REALI ANTICIPO O RITARDO! Ecco la situazione.

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