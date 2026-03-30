pensioni di aprile 2026 decisa la data di inizio del pagamento negli uffici postali del chietino

Poste Italiane ha comunicato che le pensioni di aprile 2026 saranno disponibili negli uffici postali della provincia di Chieti a partire da mercoledì 1. La distribuzione avverrà in tutti i 141 punti presenti sul territorio. La data di inizio pagamento è stata confermata e riguarda esclusivamente gli uffici postali della zona.

Poste Italiane comunica che in tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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