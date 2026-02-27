Pensioni di marzo | al via i pagamenti dal 2 del mese l' avviso di Poste Italiane

Da lunedì 2 marzo, in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno, le pensioni del mese saranno disponibili per il ritiro. Poste Italiane ha comunicato ufficialmente l'inizio dei pagamenti, che riguarderanno tutte le zone della provincia e coinvolgeranno i pensionati che si recheranno agli sportelli. La distribuzione si svolgerà secondo il calendario stabilito dall’ente.

Poste Italiane, in provincia di Avellino da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del mesePoste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da...

Poste: in provincia di Arezzo da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del meseArezzo, 27 febbraio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di marzo saranno...

POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI VENEZIA DA LUNEDÌ 2 IN PAGAMENTO LE PENSIONI DI MARZO È possibile ritirare la pensione nei 120 uffici postali e nei 100 ATM Postamat della provincia Poste Italiane comunica che in tutti i 120 uffici postali della pro - facebook.com facebook

