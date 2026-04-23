Rosi ha conosciuto il buio. Ombra ha scelto di essere la luce. Sembra un paradosso, ma è la forza della vita quella che si incontrerà il 28 aprile 2026 a Roma per la terza edizione del Premio "La Penna d'Oca del Campidoglio", pronto a dare voce a tante storie speciali. Rosi è la gatta vittima di una tortura atroce che oggi esce dall'ombra del dolore per diventare il grido di chi chiede rispetto. Ombra è il cane di assistenza che sconfigge il buio donando ogni giorno i suoi occhi a Mariapaola. Due storie opposte, un solo cuore. Il premio, ideato dall’associazione Pet Carpet e dalla sua Presidente, la giornalista Federica Rinaudo,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio "La Penna d'Oca del Campidoglio": dalla forza della gatta Rosi a quella del cane Ombra

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