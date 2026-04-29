L'attrice Penélope Cruz ha espresso il suo disaccordo con il conflitto in corso tra Gaza e Israele, commentando le vittime civili registrate dopo il 7 ottobre. La sua posizione si unisce a quella dell'attore Javier Bardem, che ha già criticato la guerra e invitato a fermare le violenze. Cruz ha sottolineato l'importanza di parlare delle sofferenze dei civili coinvolti nel conflitto.

? Cosa sapere Penélope Cruz denuncia le vittime civili a Gaza e in Israele dopo il 7 ottobre.. L'attrice si allinea al messaggio No alla guerra espresso da Javier Bardem.. L’attrice di 51 anni ha espresso duramente la propria posizione sulla necessità di non restare in silenzio davanti alle tragedie che colpiscono i civili, sottolineando come la dignità di ogni vita umana sia identica senza distinzioni geografiche. Penélope Cruz ha condiviso riflessioni profonde sul legame tra la capacità di osservare la realtà quotidiana e il dovere morale di intervenire quando si assiste a sofferenze indicibili. Per l’interprete, l’attenzione ai dettagli e...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Penélope Cruz: il grido contro le atrocità e il dovere di parlare

CHARLIZE THERON Y PENÉLOPE CRUZ:UN ROMANCE MARCADO POR EL DESTINO Y LA GUERRALa cabeza en las nubes

Notizie correlate

Penélope Cruz contro la guerra: «La vita di un bambino ha lo stesso valore in qualsiasi parte del mondo»Penélope ha anche parlato dell'impatto emotivo delle immagini provenienti dalle zone di guerra: «Le immagini che riceviamo dei bambini e civili a...

Leggi anche: Da Elizabeth Taylor e Richard Burton a Javier Bardem e Penelope Cruz: le coppie più iconiche degli Oscar

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Penélope Cruz: «Non resterò in silenzio davanti alla guerra»L'attrice 51enne parla di conflitti, diritti e responsabilità in un'intervista a El País: «Nessuno può togliermi la voce per denunciare» ... iodonna.it

Penélope Cruz contro la guerra: «La vita di un bambino ha lo stesso valore in qualsiasi parte del mondo»L'attrice in un'intervista ha detto chiaro e tondo che non intende restare in silenzio di fronte agli orrori dei conflitti internazionali: «Come possiamo guardare soffrire e morire bambini e civili no ... vanityfair.it