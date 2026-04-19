Il Papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria a Monreale in occasione della Festa del Crocifisso. Con un decreto ufficiale, l’evento è stato riconosciuto come di rilevanza universale, in occasione del quattrocentenario della devozione locale. La decisione è stata comunicata recentemente e rappresenta un momento significativo per la comunità religiosa e i fedeli della zona.

Un decreto storico per Monreale: Papa Leone XIV concede l’Indulgenza Plenaria per il Santissimo Crocifisso, elevando il quarto centenario della devozione cittadina a evento di portata universale. La notizia è arrivata direttamente da Roma e ha subito scosso la comunità normanna: la Penitenziaria Apostolica ha emanato un decreto pontificio che istituisce un anno speciale dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, durante il quale i fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria rivolgendosi al simulacro del Santissimo Crocifisso, venerato a Monreale come il Padre delle Grazie. A dare voce all’emozione collettiva è il sindaco Alberto Arcidiacono: «La notizia giunta da Roma riempie di orgoglio e di profonda gratitudine l’intera città di Monreale».🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festa del Crocifisso, il Papa concede l’Indulgenza Plenaria a Monreale

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