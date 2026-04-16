Speciale Anno Giubilare con indulgenza plenaria per i 1025 anni dell' Incoronata

Quest’anno si celebra il 1025° anniversario dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata, un evento che richiama ogni anno migliaia di fedeli. In occasione di questa ricorrenza speciale, vengono organizzate diverse cerimonie e celebrazioni religiose, accompagnate da un’indulgenza plenaria concessa in occasione dell’Anno Giubilare. La ricorrenza si svolge con particolare attenzione alle tradizioni e alle manifestazioni di fede che si sono tramandate nel corso dei secoli.

Ricorre quest’anno il 1025mo anniversario dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata. Le celebrazioni richiamano ogni anno migliaia di fedeli. Per l’occasione, la Santa Sede ha decretato uno speciale Anno Giubilare e chi visiterà il Santuario dell’Incoronata dal 25 aprile 2026 al 24 aprile.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Quattro secoli con San Filippo Neri: a Guardia Sanframondi concessa l’Indulgenza PlenariaUn riconoscimento spirituale di grande rilievo accompagna le celebrazioni per il quarto centenario della proclamazione di San Filippo Neri, patrono... Villaricca, al via l’Anno Santo: la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-GiubilareIn un clima di profonda spiritualità, la cittadinanza si appresta a vivere un anno di grazia straordinario, con la parrocchia che diventerà meta di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Kiev emette un francobollo speciale in onore di Papa Leone; Ucraina: un francobollo speciale in onore di Papa Leone XIV; San Francesco d’Assisi e la presenza dei Frati Minori alla Spezia: una giornata di studi; Nell’anno giubilare una nota circa la storia del Terz’Ordine Fracescano nella città di Tivoli. Anno giubilare di San Francesco 14 luoghi per l’indulgenza plenariaHa preso il via il 10 gennaio l’anno speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che si concluderà il 10 gennaio 2027. Un anno speciale in cui ogni fedele ... lanazione.it Diocesi: Nardò-Gallipoli, in festa per sant’Agata. Con la celebrazione presieduta dal card. Lazzaro You Heung-sik al via l’Anno giubilare agatinoCon la concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero della Santa Sede, prenderà il via in serata lo speciale Anno giubilare agatino in ... agensir.it In occasione dell’Ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) è stato indetto uno speciale Anno Giubilare - facebook.com facebook