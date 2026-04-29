Peli sul mento? No grazie

Molte persone ricorrono al dermaplaning per eliminare i peletti sul viso, ma in realtà questa peluria è una cosa normale, anche tra le donne. Nonostante le tendenze di bellezza, i peli sul mento sono considerati una presenza comune e naturale, senza che sia necessario intervenire chirurgicamente o con trattamenti specifici. La scelta di rimuoverli o meno dipende dalle preferenze individuali, ma non sono un problema di salute.

Nonostante molte ricorrano al dermaplaning, la peluria sul viso è una cosa normale, anche per le donne. Che poi qualcuna abbia una peluria più scura di altre e decida di eliminarla per questioni estetiche è una questione diversa. Quello che invece dà proprio fastidio sono i peli sul mento donna. Fin da bambina ho sempre amato passare il tempo in bagno con mia mamma, osservandola mentre faceva skincare, si truccava o si depilava le sopracciglia con la pinzetta. Poi, con l’avanzare del tempo, ho iniziato a notare che, con la pinzetta in mano e lo specchio ingranditore 10x, si metteva a ispezionare il mento. Solo ora ho capito cosa stesse cercando.🔗 Leggi su Amica.it

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