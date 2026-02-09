Peli sul mento l'endocrinologo | Pinzette e laser non bastano bisogna andare all'origine del problema
I peli sul mento nelle donne non sono solo un problema estetico. Un endocrinologo spiega che spesso nascono da cause più serie e non si risolvono con pinzette o laser. Per eliminare il problema davvero, bisogna capire prima cosa lo scatena.
I peli sul mento nelle donne non sono un semplice inestetismo, possono nascere infatti da cause importanti: un endocrinologo spiega a Fanpage.it le origini e l'impatto a livello psicologico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Peli sul mento
“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato
Gli uomini hanno un problema con la salute, l’urologo: “Fate l’autopalpazione dei testicoli”
Ultime notizie su Peli sul mento
Peli sul mento: perché continuano a ricrescere negli stessi punti e come liberarseneIn effetti, come dicevo, ci passano in molte. A volte capita di dare un'occhiata allo specchio e all'improvviso vederlo sul mento proprio lì, in tutto il suo splendore, che spunta nello stesso punto ... vanityfair.it
New York Times, la peluria sul viso è l'ultimo tabù della bellezza femminile?(di Alessandra Baldini) - Donna baffuta: per il New York Times la leggera peluria sul labbro e sul mento potrebbe essere l'ultimo tabù della bellezza femminile. Milioni di donne al mondo se la tolgono ... ansa.it
Studio Medicina Estetica D.ssa Aiello Maria. Wirdanita Sakimin · ring in the night. Peli bianchi e duri sul mento Un inestetismo molto comune con il passare degli anni, spesso legato a cambiamenti ormonali. Ogni pelle è diversa Ogni pelo ha caratteristic facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.