I peli sul petto sono di nuovo sexy

Negli ultimi tempi, si è assistito a un ritorno dell’interesse per i peli sul petto, che sono stati protagonisti di alcune tendenze di moda e stile. Questa rivisitazione si è verificata prima ancora dell’esordio di un attore interpretare un personaggio storico, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali o analisi di questo cambiamento. La questione ha attirato l’attenzione di appassionati e media del settore.

I peli sul petto sono tornati? Prima ancora che Paul Anthony Kelly debuttasse nei panni di John F. Kennedy Jr. in Love Story, erano già circolate online alcune foto dell’ex modello mentre girava una scena a torso nudo a Central Park. L’attore sembrava la copia esatta del figlio dell’ex presidente, fino all’iconico petto villoso, e gli spettatori affamati hanno accolto con entusiasmo quel ritorno al naturale. Sotto una delle immagini, un utente di X ha scritto soltanto: «Mi hai conquistato». Un altro ha invocato, in maiuscolo, un vero e proprio appello estetico: «PLSSS RIPORTATE GLI ATTORI CON I PELI SUL PETTO, SEMBRA UN RINASCIMENTO». La reazione al petto folto di Kelly è solo uno dei segnali che indicano come la peluria maschile sia tornata a essere considerata sexy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I peli sul petto sono di nuovo sexy Leggi anche: “È stato difficile trovare un attore per John F. Kennedy Jr. Viviamo in un mondo in cui i peli sul petto sono scomparsi”: parla il produttore della serie “Love Story” Alexander Skarsgård riapre il dibattito: peli del petto sì o no?Alla première di The Moment, Alexander Skarsgård si presenta in smoking Saint Laurent by Anthony Vaccarello e canottiera in seta profondamente... Lo Spray Del BACIO! #shorts