Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia di Antonio Conte, sottolineando che durante un recente incontro tra il tecnico e il presidente di una società calcistica, i soldi sono stati un argomento centrale. Pedullà ha specificato che, nel corso della discussione, si è parlato di questioni economiche legate al futuro del tecnico e alle possibilità di investimento per il club. Non sono stati forniti dettagli precisi sui contenuti della riunione.

Alfredo Pedullà è intervenuto a Sportitalia su Antonio Conte. Il giornalista definisce il tecnico del Napoli il re degli alibi, dice che il Napoli avrebbe dovuto fare moto di più, soprattutto in Champions ma non solo e ricorda che tutto si deciderà nell’incontro con De Laurentiis che già lo scorso anno – come quello di quest’anno – sembrava destinato alla rottura e invece portò alla prosecuzione del rapporto (con larghissima vittoria di Conte e aumento e pieni poteri sul mercato). Proprio di mercato parla Pedullà: parla del caso Beukema e afferma che il difensore è stato fortemente voluto da Conte che poi non lo ha utilizzato a dover. Ora il Liverpool lo segue.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pedullà: “Nell’incontro Conte-De Laurentiis i soldi avranno un ruolo importante”

Notizie correlate

De Laurentiis dirà a Conte che sul mercato non si può scialacquare con acquisti da 40-50 milioni (Pedullà)Sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’incontro tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De...

Leggi anche: Pedullà: «Conte e De Laurentiis si sopportano. Alla fine il conto lo presenterà il presidente»

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il giornalista definisce Conte il re degli alibi: Beukema l'ha voluto lui, è costato 30 milioni e non aveva le idee chiare su come utilizzarlo. Su di lui c'è il Liverpool; Pedullà: Conte, futuro incerto: le cifre in ballo. De Laurentiis non è contento; Chivu ha scollinato, Conte ha staccato la spina: una giornata di campionato che ridisegna la Serie A; Pedullà: Allenatori sondati da De Laurentiis perdono quota, Sarri resiste. Retroscena De Zerbi.

Pedullà: Allenatori sondati da De Laurentiis perdono quota, Sarri resiste. Retroscena De ZerbiLa redazione di AreaNapoli, in anteprima qualche settimana fa, ha rivelato dell'ipotesi di un ritorno di Sarri al Napoli qualora Antonio Conte dovesse decidere di salutare, nonostante il contratto in ... msn.com

Pedullà: De Laurentiis vuole separarsi da Conte: i dettagliAlfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio profilo Youtube ha aggiornato sulla situazione Conte che non rientra più nei piani del patron De Laurentiis: Aurelio De Laurentiis non ... mondonapoli.it

Conte-De Laurentiis, rapporto ai minimi termini: l'addio si avvicina - facebook.com facebook

Conte garante azzurro, resta solo per vincere. De Laurentiis al bivio x.com