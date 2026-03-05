Il presidente del Napoli e l’allenatore si incontreranno alla fine della stagione per discutere del mercato. Durante l’incontro, il presidente comunicherà a Conte che non sarà possibile spendere tra i 40 e i 50 milioni di euro per gli acquisti. La notizia è stata riportata da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, senza ulteriori dettagli su altri temi trattati.

Sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’incontro tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis che dovrà esserci a fine stagione. Le parole di Pedullà: “ Il contratto dice che Conte ha un altro anno col Napoli, perché aveva rinnovato. Ma dovranno dirsi determinate cose. Prima cosa: il mercato non si può andare a scialacquare chiedendo sempre operazioni da 40-50 milioni, e questo lo dirà De Laurentiis; il presidente gli chiederà come mai tutti questi infortuni e chiederà una spiegazione perché sta lottando per il quarto posto con tutti quei soldi spesi. Conte chiederà a De Laurentiis quanto vorrà spendere ancora; secondo me il presidente gli dirà che spende in base a quello che ha, ma intanto deve rientrare nei bilanci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis dirà a Conte che sul mercato non si può scialacquare con acquisti da 40-50 milioni (Pedullà)

