Alfredo Pedullà ha spiegato che Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si tollerano, ma non vanno oltre. La loro relazione resta tesa, e alla fine sarà il presidente a decidere come risolvere le differenze. Un esempio concreto di questa tensione si è visto nelle recenti riunioni di squadra, dove i due non si sono scambiati più di qualche parola.

"> Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito aggiornamenti attraverso il suo canale YouTube sulla situazione interna al Napoli e sul rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. «Oggi non ho conferme su decisioni prese per il futuro per Conte, Manna e tutto quello che può essere compreso nel Napoli attuale. In questo momento, come spesso è accaduto nella prima stagione, De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo». Pedullà sottolinea il malumore del presidente: «Per quello che so De Laurentiis è sconvolto per gli investimenti che ha fatto e per le motivazioni degli infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedullà: «Conte e De Laurentiis si sopportano. Alla fine il conto lo presenterà il presidente»

