Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel territorio comunale di Piancastagnaio, coinvolgendo un pedone che è stato travolto da un’auto. Il 37enne coinvolto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale delle Scotte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella collisione.

PIANCASTAGNAIO – Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi nel territorio comunale di Piancastagnaio. Un uomo di 37 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava lungo la SP 18, precisamente nella zona del Saragiolo. La macchina dei soccorsi del 118 dell’Asl Tse si è messa in moto alle 7,50, orario in cui è scattata la richiesta di intervento. Sul luogo dell’investimento sono arrivati tempestivamente i mezzi sanitari, con un’automedica giunta da Abbadia San Salvatore e un’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio. Per garantire un trasferimento rapido e un’assistenza adeguata al paziente, è stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso 2.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pedone travolto da un’auto a Piancastagnaio: 37enne trasferito alle Scotte

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