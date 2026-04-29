Pediatria ai diciottenni | la FIMP spinge per un tavolo con le Regioni

La Federazione Italiana dei Medici Pediatri ha richiesto un incontro con le Regioni per discutere della gestione della pediatria fino ai diciottenni. Il presidente D'Avino ha sottolineato l'importanza di coordinare le attività tra pediatri e medici di medicina generale per garantire servizi adeguati ai giovani. La richiesta arriva in un momento in cui si affrontano questioni legate alla continuità assistenziale e all'accesso alle cure per questa fascia di età.

? Cosa sapere La FIMP chiede un tavolo con le Regioni per la pediatria ai diciottenni.. Il presidente D'Avino punta a integrare pediatri e medici di medicina generale.. La Federazione Italiana Medici Pediatri accoglie con favore l’estensione della competenza pediatrica ai diciottenni nella bozza di riforma dell’assistenza territoriale, sollecitando però un passaggio fondamentale verso una gestione negoziale del provvedimento. Il Presidente nazionale della FIMP, D’Avino, ha espresso il proprio sostegno a questa misura, che mira a garantire la continuità assistenziale per i giovani durante fasi evolutive cruciali, ma ha anche lanciato un monito: la riforma non può limitarsi a un atto impositivo calato dall’alto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pediatria ai diciottenni: la FIMP spinge per un tavolo con le Regioni Notizie correlate Pediatria: il calabrese Zampogna guida l’etica della FIMPL’Assemblea elettiva tenutasi il 30 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per la rappresentanza pediatrica calabrese, con l’elezione del dottor... Torneo delle Regioni. Le Marche ai quarti con l’under 17 e con la squadra femminileAl Torneo delle Regioni hanno superato la fase a gironi le rappresentative Under 17 e Femminile delle Marche, mentre salutano la competizione le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: D’Avino (Fimp): Bene estensione pediatra fino ai 18 anni, ma serve confronto; Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma Schillaci; Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Dal pediatra fino ai 18 anni di età: la nuova proposta nella bozza della riforma Schillaci. Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma SchillaciSeguiti dal pediatra di libera di scelta fino ai 18 anni di età, anzichè gli attuali 14 o 16 in casi particolari. E' la proposta contenuta in una prima bozza articolata del decreto di riforma della Me ... ansa.it MINISTRO SCHILLACI Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro SchillaciLa proposta punta a una riorganizzazione del sistema di assistenza territoriale, con l’obiettivo dichiarato di maggiore uniformità ... statoquotidiano.it Un abbraccio di morbidezza in Pediatria Peluche sanificati e confezionati singolarmente, pronti a regalare un sorriso ai bambini che accedono all’area pediatrica, sono stati donati alla struttura di Pediatria dal Centro Novarese di Aiuto all’Infanzia ODV. Gra - facebook.com facebook