Torneo delle Regioni Le Marche ai quarti con l’under 17 e con la squadra femminile

Al Torneo delle Regioni, le squadre Under 17 e Femminile delle Marche hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate per i quarti di finale. Al contrario, le rappresentative U15 e U19 delle Marche sono state eliminate dopo le rispettive partite di primo turno. La competizione prosegue quindi con le due squadre che hanno ottenuto la qualificazione.

Al Torneo delle Regioni hanno superato la fase a gironi le rappresentative Under 17 e Femminile delle Marche, mentre salutano la competizione le selezioni U15 e U19. Oggi alle 10.30 ci saranno i sorteggi degli accoppiamenti e le nostre formazioni conosceranno gli avversari dei quarti. Caterina Baldassarini firma la rete della vittoria della selezione femminile, è suo il gol dell’1-0 che permette alle Marche di sconfiggere la Puglia. Il selezionatore Antonio Censi ha mandato in campo la seguente formazione: Ceccolini; Elia (22’ st Giacomini), Polenta, Gigli, Fabbozzi; Baldassarrini (39’ st Amatucci), Della Chiara, Lancioni, Leonardi (12’ st Mandolini); Moretti (6’ st Canestrari), Gentile (16’ st Bettei). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo delle Regioni. Le Marche ai quarti con l’under 17 e con la squadra femminile Articoli correlati Pallanuoto giovanile, le Marche chiudono il Trofeo delle Regioni con un ottimo settimo postoANCONA – La rappresentativa Marche di pallanuoto maschile conclude il Trofeo delle Regioni al settimo posto, un eccellente risultato se si considera... Quindici messinesi con la maglia della Sicilia al "62^ Torneo delle Regioni"La manifestazione della LND vedrà la partecipazione in Puglia di 79 rappresentative under 19, 17, 15 e femminili, che difenderanno i colori di 18... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Torneo delle Regioni 2026, le protagoniste del Girone A: Abruzzo, Campania, Lombardia e Sicilia; Torneo delle Regioni 2026 di calcio a undici: sabato inizia il sogno scudetto delle Marche; Torneo delle Regioni 2026: partenza, arrivo e...; Torneo delle Regioni. La seconda giornata: ecco il programma. Torneo delle Regioni, avanzano le Marche: due squadre ai quartiCALCIO - Passano la Rappresentative Under 17 e quella Femminile Conclusa la fase a gironi della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, l’appuntamento annuale con il calcio giovanile organizzato dalla ... youtvrs.it 31/3/26. Polesine-Veneto-Puglia, Torneo nazionale delle Regioni in Puglia. Conclusa la fase eliminatoria. Del Veneto eliminati Under 17 e Under 19. Qualificato, nonostante la sconfitta, l'Under 15;gradita sorpresa dall'Under 21 femminile che va ai quarti di fin x.com IVG.it. . Luigi Gallina, Daro Oddone raccontano l'esperienze delle rappresentative liguri al Torneo delle Regioni Puglia 2026 - facebook.com facebook