Pediatria | il calabrese Zampogna guida l’etica della FIMP
Il 30 marzo 2026 si è svolta l’assemblea elettiva della Federazione Italiana Medici Pediatri, durante la quale è stato eletto un medico calabrese nel Collegio dei Probiviri del Consiglio Nazionale. Si tratta di un professionista con una lunga esperienza nel settore pediatrico, scelto dagli iscritti per rappresentare gli interessi della categoria a livello nazionale. La nomina segna un momento importante per la presenza calabrese all’interno dell’organizzazione.
L’Assemblea elettiva tenutasi il 30 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per la rappresentanza pediatrica calabrese, con l’elezione del dottor Giuseppe Zampogna nel Collegio dei Probiviri del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri. Il professionista reggino assumerà un ruolo di garanzia fondamentale per l’intera organizzazione nazionale, portando nel vertice decisionale l’esperienza maturata sul campo nella gestione della salute dei più piccoli. L’impatto della nuova nomina sulla governance pediatrica nazionale. Il nuovo incarico assegnato a Giuseppe Zampogna non è solo una questione di prestigio individuale, ma rappresenta una funzione strutturale per la tenuta dell’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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