Lungomare Ancona | sì all’ok ambientale per il progetto di ristrutturazione del lungomare nord

A Ancona, arriva l’ok ambientale per la ristrutturazione del lungomare nord. Il progetto può ora partire, dopo l’approvazione delle autorità competenti. L’amministrazione comunale si dice soddisfatta, promettendo interventi rapidi per mettere in sicurezza e valorizzare la zona. La decisione mette fine a mesi di attese e discussioni, aprendo la strada a nuovi lavori sulla costa.

**Lungomare nord Ancona: il via libera ambientale, un passo fondamentale per l’opera** A Ancona, la svolta. Dopo mesi di attesa, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura hanno dato il loro sì alla compatibilità ambientale per il progetto del Lungomare Nord. È un passo cruciale, come lo definisce l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli: “Passo dopo passo mettiamo mano ai problemi di collegamento del capoluogo regionale con le Marche e da lì con il centro Italia e con il sistema Paese”. Con questo accordo, il progetto – che ormai vede il coinvolgimento anche della Statale 16 e dell’Ultimo Miglio – può procedere verso la fase successiva: la progettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

