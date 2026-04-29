È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale una delibera del ministero dei Trasporti che permette alle imprese di autotrasporto di ottenere sconti fino al 13% sui pedaggi autostradali pagati nel 2025. La misura prevede che le aziende possano presentare domanda per usufruire di questa riduzione. La procedura e i requisiti sono stati definiti nelle disposizioni ufficiali, con l’obiettivo di facilitare gli interventi a favore del settore.

Fino al 13% di “sconto” sui pedaggi autostradali pagati nel 2025. È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del ministero dei Trasporti per permettere alle imprese di autotrasporti di ottenere una riduzione delle spese dello scorso anno. Ci sono diverse variabili, dall’importo annuale in pedaggi (lo sconto non spetta a chi ha pagato meno di 200mila euro) fino ai dettagli sui veicoli (compreso il loro impatto ambientale) che incidono sul taglio. Ciò che è fissa, invece, è la percentuale massima che si può sottrarre: il 13 per cento. Partiamo, però, dalle finestre temporali, che sono molto strette. La prima riguarda le prenotazioni: inizierà alle ore 9 del 3 giugno e terminerà alle 14 del 9 giugno.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pedaggi, sconti fino al 13% per gli autotrasportatori: ecco come fare domanda

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