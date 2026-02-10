Gli aumenti di gasolio e pedaggi mettono sempre più in difficoltà gli autotrasportatori

Gli autotrasportatori di Milano si trovano di fronte a un inizio d’anno difficile. I costi del gasolio sono saliti e anche i pedaggi sono aumentati, mettendo sotto pressione le aziende di trasporto. Molti di loro faticano a coprire le spese e temono ripercussioni sui servizi e sui prezzi. La situazione si fa sempre più complicata per chi lavora in strada ogni giorno.

Milano, 10 Febbraio 2026 – L’aumento dei pedaggi e del gasolio per autotrazione hanno segnato in maniera negativa l’inizio dell’anno per il settore dell’autotrasporto. Se il prezzo del diesel alla pompa rimarrà invariato per tutto quest’anno, i costi fissi delle attività interessate potrebbero aumentare di diverse migliaia di euro, con un impatto particolarmente pesante sulle piccole imprese che, praticamente non possono usufruire né di rimborsi sui pedaggi né di crediti di imposta per compensare l’incremento delle accise. Secondo l ’Ufficio studi della CGIA, ogni mezzo pesante impiegato in queste attività di dimensioni più contenute potrebbe subire un aumento medio annuo del costo per il solo acquisto del carburante, rispetto allo scorso 31 dicembre, di circa 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli aumenti di gasolio e pedaggi mettono sempre più in difficoltà gli autotrasportatori Approfondimenti su Milano 2026 Autostrade e carburante, viaggiare in Piemonte nel 2026 costerà di più: accise e pedaggi, tutti gli aumenti A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali e i costi del carburante in Piemonte subiranno aumenti. Gli aumenti del 2026, dal gasolio alle sigarette passando per assicurazioni e affitti Con l’entrata in vigore della Manovra 2026, si prevedono variazioni nei costi di diversi settori, dal gasolio alle sigarette, passando per assicurazioni e affitti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano 2026 Argomenti discussi: In dieci mesi in Veneto hanno chiuso duemila imprese di autotrasporti; DOPO IL RIALLINEAMENTO DELLE ACCISE: INFLUENZA SUI PREZZI E CONFRONTO CON L’EUROPA; Gasolio e pedaggi autostradali su, così a Terni chiudono le aziende di autotrasporto: i numeri; Inizio d’anno gravoso per l’autotrasporto tra aumenti (di pedaggi e gasolio) e ritardi nei pagamenti. Gli aumenti di gasolio e pedaggi mettono sempre più in difficoltà gli autotrasportatoriNapoli presenta il più alto numero di imprese. Negli ultimi dieci anni a Imperia, Roma e Ancona le percentuali di chiusura più elevate ... quotidiano.net Il caro carburanti non si ferma: dopo la breve tregua, il prezzo del gasolio torna a salireNuovo aumento del gasolio: prezzi in lieve rialzo alla pompa, soprattutto sul diesel. Tutti i dati aggiornati e cosa cambia per chi guida. lanotiziagiornale.it Fra le principali cause gli aumenti dei pedaggi autostradali e del gasolio. L'analisi è del centro studi Cgia di Mestre - facebook.com facebook #Trasportomerci sotto pressione Il paradosso del sistema #Trasporti: Il 63% del personale non si trova ma per la prima volta il costo del personale supera quello #gasolio. Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti: "Accanto al costo del p x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.