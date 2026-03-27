Fino al 31 marzo è possibile presentare domanda per l’Ape Sociale 2026, la misura destinata a determinate categorie di lavoratori che desiderano accedere anticipatamente alla pensione. La prima finestra di accesso dell’anno in corso sta per chiudersi, e le persone interessate devono rispettare questa scadenza per usufruire dell’opzione. La procedura deve essere completata entro questa data per essere inclusi nel beneficio.

"Mancano pochi giorni prima della chiusura della prima finestra di accesso, nel 2026, all’Ape sociale, la misura rivolta a specifiche categorie di persone e lavoratori di accesso anticipato alla pensione. Il prossimo 31 marzo, infatti, chiuderà la prima delle tre finestre previste per l’anno in corso per richiederla anche se il riscontro sarà fornito dall’Inps entro il prossimo 30 giugno, senza dimenticare che per questa misura è previsto un plafond di fondi annuale, per cui se le risorse si esauriscono, le domande successive potrebbero essere respinte, anche in sussistenza di requisiti validi. Ma quali sono i requisiti per accedervi e come fare? Entriamo più nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ape Sociale 2026, c’è tempo fino al 31 marzo per fare domanda: ecco come

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