Peas & lovers

Sabato 23 maggio si svolgerà un evento che combina giochi di carte, musica e degustazioni di vini. Nel corso della giornata, i partecipanti potranno giocare a briscola, ascoltare musica funky e assaporare i vini prodotti dall'azienda Fasoli Gino. L’evento si svolgerà in un ambiente informale e aperto a tutti, con l’obiettivo di offrire un momento di convivialità tra amici e appassionati.

Sabato 23 Maggio passa con noi una giornata tra briscola, buon cibo, musica funky e vini Fasoli Gino.Ore 19 – Dj Set analogico Funk Disco House by The LoversOre 20 – cena con piatti a base di bisi (e non solo) by Ristorante Magari EstatesCocktails by Archivio Verona?? Biglietto 15 euro a.🔗 Leggi su Veronasera.it

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