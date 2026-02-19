Audi RS 5 e RS 5 Avant | 639 Cv di emozioni elettrificate

Audi ha presentato le nuove RS 5 e RS 5 Avant, le prime versioni plug-in della sua storia. Con 639 cavalli e 825 Nm di coppia, queste vetture combinano potenza e tecnologia elettrica. La berlina e la station wagon offrono prestazioni elevate e un’accelerazione rapida, grazie al motore V6 2.9 biturbo abbinato a un sistema ibrido. La produzione inizia questa primavera, e le prime consegne sono previste per l’estate. La casa tedesca punta a conquistare i clienti più esigenti con questa innovativa versione.

Le nuove Audi RS 5 (berlina e station wagon) sono le prime RS plug-in della storia e inauguranno una nuova fase per Audi Sport: 639 Cv e 825 Nm grazie al V6 2.9 biturbo da 510 Cv abbinato a un motore elettrico da 177 CV, per uno 0-100 kmh in 3,6 secondi. Ma il vero salto è tecnico: debutta la trazione quattro con differenziale centrale a precarico e il Dynamic Torque Control elettromeccanico. La batteria da 25,9 kWh introduce una gestione intelligente con ricarica in movimento tramite il motore termico, mentre telaio irrigidito, sospensioni a doppia valvola e freni carboceramici completano un pacchetto che unisce brutalità, precisione e fruibilità quotidiana.