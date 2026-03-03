Audi presenta le nuove RS 5 e RS 5 Avant, due vetture sportive che combinano potenza e praticità. La prima versione ibrida plug-in di Audi Sport punta a rendere la guida veloce e ripetibile senza difficoltà, senza concentrarsi esclusivamente sui dati di prestazione. Queste auto sono state progettate per offrire un’esperienza di guida intensa, mantenendo un equilibrio tra performance e comfort.

Il semaforo è rosso, l’aria è calda e intorno c’è quel brusio da partenza clandestina che non esiste davvero ma che la testa continua a inventarsi quando si è seduti su qualcosa che promette tempesta. Davanti, un nastro d’asfalto che non ha colpe; dietro, un mondo che vorrebbe normalità. Poi si chiude la portiera e cambia tutto: la cabina diventa una specie di bunker lucido, un posto in cui ogni cosa sembra progettata per fare credere che la realtà sia un’opinione. La RS 5, qui, non è ancora la “macchina da 639 cavalli”. È un’idea. È quel tipo di oggetto che ti guarda e ti dice: si può essere civilizzati e, nello stesso istante, pericolosamente seri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Audi RS 5 e RS 5 Avant: alla guida delle GT che fanno paura alle supercar

Audi RS 5 e RS 5 Avant: 639 Cv di emozioni elettrificateNel 1994 Audi presentò la RS 2 e fece una cosa semplice: prese una familiare e la trasformò in un missile terra-terra.

Audi RS 5 Avant, l'ibrida che graffia: 639 Cv di furia elettromeccanicaCon la nuova Audi RS 5, sviluppata sia nella versione berlina, sia nella versione station wagon (Avant), si apre una nuova era per Audi Sport: è la...

2026 Audi RS 5 Avant Hybrid – The Ultimate Performance Wagon

Audi RS 5 e RS 5 Avant: la nostra prova in Marocco delle sportive per la prima volta ibride plug-inLe prime RS plug-in di Audi Sport cambiano le regole del gioco: 639 cavalli, trazione quattro con Dynamic Torque Control e una facilità di guida sorprendente. Berlina e Avant uniscono comfort elettric ... corriere.it

Le foto della Audi RS 5 Avant: scopri la FOTOGALLERY COMPLETA: tutti i dettagli con le foto della carrozzeria, interni, abitacolo e bagagliaio.

La nuova Audi RS 5 raccoglie l’eredità della RS 4 portando per la prima volta l’ibridazione plug-in nel mondo Audi Sport, con 639 CV complessivi e una sofisticata architettura elettrificata. La rivale più diretta dell'Audi è senza dubbio la BMW M3 Touring, la wa - facebook.com facebook