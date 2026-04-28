Crisi in Comune | Episcopo apre ai Socialisti blinda Patano ma rischia l' ammutinamento di PD e M5S

La sindaca ha aperto ai Socialisti, mantenendo il supporto di Patano, ma il fronte del centrosinistra mostra segni di tensione. Le proposte presentate finora non sono state accolte con entusiasmo da PD e M5S, che criticano le soluzioni proposte e si mostrano scettici sulle strategie adottate. La situazione si surriscalda mentre le diverse forze politiche cercano di trovare un accordo, ma i segnali di disorientamento aumentano.

La ‘ricetta’ della sindaca non convince le forze del campo largo. A bocce ferme, le soluzioni prospettate non quadrano e, anzi, appaiono alquanto sconclusionate, tanto da disorientare le diverse anime del fronte progressista.Eppure, Maria Aida Episcopo avrebbe dimostrato massima apertura. È.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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