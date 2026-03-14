Episcopo pronta a cambi in Giunta ma prima c’è il Bilancio | De Sabato spiazza tutti Pd e M5S sorridono

Durante una riunione del campo largo progressista a Foggia, la sindaca Maria Aida Episcopo ha annunciato possibili cambiamenti in Giunta, ma ha sottolineato che il Bilancio resta la priorità. Nel corso dell’incontro, Antonio De Sabato ha sorpreso tutti rivelando un accordo politico con i decariani del gruppo misto, mentre i rappresentanti del Pd e del M5S hanno reagito con un sorriso.

La sindaca di Foggia apre alle richieste dei principali partiti. Partirà un secondo giro di consultazioni Sarebbe calato il gelo. Sicuramente, ha spiazzato Fedele Cannerozzi, referente provinciale di Sinistra Italiana, e Innocenza Starace, co-portavoce di Europa Verde, che si sono visti spiattellare al tavolo il patto federativo con Prossima, e non se la sarebbero tenuta. Più che nel campo largo, la resa dei conti si sarebbe, dunque, consumata in Avs, davanti agli alleati. Sarebbe stata particolarmente animata la discussione tra l’avvocato Starace e De Sabato, tra i quali non c’è mai stato un grande feeling, per la verità. Una prima parte delle oltre due ore di riunione è passata così, tra le scintille. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Decaro sì, ma anche De-generoso: Emiliano resta fuori dalla giunta ma è pronta una consulenza da 130mila euro Campo largo alla corte di Episcopo, il vertice si preannuncia incandescente: strappo in Avs con De SabatoPiù che il paracetamolo, che una volta Antonio De Sabato portò in aula per i malpancisti assenti nell’ormai lontano dicembre del 2024, questa volta,...