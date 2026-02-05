Si può rimuovere il filler? Un chirurgo estetico chiarisce in quali casi è possibile e come fare

Un chirurgo estetico spiega a Fanpage.it come si può rimuovere il filler e quando è possibile farlo. Ha detto che, in alcuni casi, si può intervenire senza rischi, ma bisogna seguire le procedure giuste. La rimozione può essere fatta con tecniche specifiche, evitando danni alla pelle e complicazioni. È importante rivolgersi sempre a professionisti qualificati per avere risultati sicuri e efficaci.

