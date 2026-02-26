Il medico di base va in pensione e "lascia" 1.800 pazienti. Ma dopo giorni di preoccupazione c’è una notizia confortante, ufficializzata ieri pomeriggio: da lunedì l’attivazione di un ambulatorio medico temporaneo nel complesso dell’ospedale Santa Maria delle Stelle. "Non è la stessa cosa – ammette il sindaco Antonio Fusè – ma nessuno rimarrà senza assistenza: è il primo obiettivo che ci siamo posti. Ringrazio Asst, che ci ha condotto fuori dall’impasse". Durava da giorni, incessante, il tam tam dopo la notizia del pensionamento del professionista Mauro Prandi, cardiologo e medico di medicina generale con un portfolio approssimativo di 1.800 pazienti: ambulatorio chiuso dal 28 di febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medico lascia a piedi 1.800 pazienti: "Per ora un ambulatorio temporaneo"

L’ambulatorio medico temporaneo entra in funzioneFinalmente operativo il nuovo Ambulatorio medico temporaneo di Baruccana, inaugurato dall’amministrazione lo scorso novembre.

Abusa di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio, pena ridotta a 6 anni e 6 mesi per un medico di guardiaLa Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 6 anni e 6 mesi la pena per violenza sessuale nei confronti di un medico di guardia di 42 anni.

Discussioni sull' argomento Medico lascia a piedi 1.800 pazienti: Per ora un ambulatorio temporaneo; Lascia il dottor Tsompanakis: cambio medico per 4 mila trevigiani.

Medico lascia a piedi 1.800 pazienti: Per ora un ambulatorio temporaneoIl medico di base va in pensione e lascia 1.800 pazienti. Ma dopo giorni di preoccupazione c’è una notizia confortante, ufficializzata ieri pomeriggio: da lunedì l’attivazione di un ambulatorio medi ... ilgiorno.it

Gorgonzola, il medico di base va in pensione e lascia a piedi un migliaio di pazienti. Aperto un ambulatorio temporaneoGorgonzola (Milano), 7 giugno 2025 – Carenza di medici, ci risiamo: in pensione un altro storico medico di base con (almeno) mille pazienti, tutti a piedi. Corre in aiuto Asst: dall’altra mattina è ... ilgiorno.it

Attilio Manca: 22 anni dalla morte del giovane medico di Belcolle che lascia ancora tanti dubbi https://www.viterbotoday.it/~go/i/27292694821577 - facebook.com facebook