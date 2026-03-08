Totale solidarietà a Maurizio il sostegno del sindacato alla guardia giurata aggredita all' ospedale Piemonte

Il sindacato ha espresso totale solidarietà a Maurizio, la guardia giurata aggredita all’ospedale Piemonte di Messina. L’incidente è avvenuto ieri notte nel Pronto soccorso, coinvolgendo anche il reparto di cardiologia. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza negli ospedali della città. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione.

Sostegno dalla Uil e Uiltucs alla guardia giurata ferita mentre interveniva per contenere l'escalation di un uomo che si era recato in ospedale per la morte di un parente nonostante fosse ristretto ai domiciliari Resta alta l'attenzione sulla sicurezza negli ospedali di Messina dopo l'aggressione avvenuta ieri notte al Pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, che ha coinvolto anche il reparto di cardiologia. A subire le conseguenze è stata una guardia giurata della Ksm, Maurizio, ferito mentre interveniva per contenere l'escalation di un uomo in escandescenze. Il dipendente, iscritto alla Uiltucs, è stato medicato in Pronto soccorso con una prognosi di otto giorni.