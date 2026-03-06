Roma Dybala sotto i ferri | operazione al ginocchio e addio vicino

Paulo Dybala è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a Roma. L’attaccante della Roma ha subito l’operazione e il suo futuro con il club appare incerto. La decisione di intervenire è stata comunicata ufficialmente, mentre le condizioni dell’atleta sono al momento sotto osservazione. La Roma non ha ancora annunciato tempistiche precise per il ritorno in campo.

L'era di Paulo Dybala alla Roma scivola verso un epilogo amaro, segnato dall'ennesimo crack fisico che profuma di addio definitivo. La Joya, ferma dallo scorso 25 gennaio dopo il match contro il Milan, si sottoporrà nella giornata di oggi a un delicato intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il dolore persistente, che lo ha costretto a saltare le ultime cinque gare di campionato e il debutto agli ottavi di Europa League, è diventato insopportabile, portando lo staff medico giallorosso e l'entourage dell'argentino alla decisione drastica: operazione immediata per risolvere un'infiammazione cronica alla capsula laterale che non ha risposto alle terapie conservative.