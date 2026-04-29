Pavia rivoluzione no-tax | studenti risparmiano fino a 32.000€
A Pavia, il Consiglio di amministrazione dell’università ha deciso di aumentare l’area no-tax fino a 32.000 euro di ISEE. Questa modifica permette a circa il 45% degli studenti iscritti di non dover pagare tasse universitarie, offrendo un sostegno economico significativo. La misura interessa la fascia di reddito più ampia finora coperta e si inserisce in un progetto di aiuto alle famiglie con risorse più limitate.
?? Cosa sapere Il CdA dell'Università di Pavia ha alzato la no-tax area a 32.000 euro Isee. La riforma garantisce l'esenzione totale alle tasse per il 45% degli studenti iscritti. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia ha approvato martedì 28 aprile la nuova riforma della contribuzione universitaria proposta dal Rettore Reali, estendendo la no-tax area oltre i 30.000 euro di Isee. Questa decisione trasforma radicalmente l'accesso ai servizi accademici nel campus pavese .🔗 Leggi su Ameve.eu
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