Pavia ferite sul corpo della giovane trovata morta in un campo

Una giovane donna è stata trovata senza vita in un campo a Cecima, in provincia di Pavia. Un primo esame medico legale ha evidenziato la presenza di diverse ferite sul suo corpo. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sulle possibili cause delle ferite.

Un primo esame del medico legale sul corpo della giovane trovata senza vita ieri in un campo a Cecima, in provincia di Pavia, ha rilevato la presenza di alcune ferite. Sarà l’autopsia a stabilire se siano riconducibili a una caduta o a un’aggressione. La vittima, Elisa Giugno, aveva 22 anni: della sua scomparsa, avvenuta alcuni giorni fa, era stata presentata denuncia. Ieri i carabinieri del Reparto operativo di Pavia hanno effettuato un’ispezione nella casa di un ragazzo, amico della giovane trovata morta. Sul corpo della ragazza è stato disposto l’esame autoptico per accertare le circostanze della morte. Questo articolo Pavia, ferite sul...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pavia, ferite sul corpo della giovane trovata morta in un campo Notizie correlate Elisa Giugno trovata morta nei campi dell’Oltrepò Pavese: ferite sul corpo, aggressione o caduta?Cecima (Pavia), 29 aprile 2026 – Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni... Leggi anche: Pavia, ragazza trovata morta in un campo: non si esclude l’omicidio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: interrogato un amico della 22enne, l’ombra dell’omicidio; Garlasco, la revisione passa dai sette indizi che condannarono Alberto Stasi; Origini siciliane, amante del calcio e arrivato a Pavia da poco: chi è il 25enne ucciso in un parcheggio a Pa…; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate. Ragazza trovata morta nel Pavese, sul corpo presenta delle ferite(ANSA) – PAVIA, 29 APR – Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mat ... espansionetv.it La ragazza trovata morta sul corpo presenta delle feriteProseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel terr ... ansa.it Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com