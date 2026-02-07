La giovane Zoe Trinchero di 17 anni è stata trovata senza vita in un torrente a Nizza Monferrato. Il suo corpo presenta segni di violenza. I residenti del paese sono arrivati a bloccare la casa di un sospettato, chiedendo spiegazioni e giustizia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ASTI – Aveva solo 17 anni, Zoe Trinchero: è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d’acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un gruppo di residenti a Nizza Monferrato (Asti) si è radunato sotto l’abitazione di un giovane dopo il ritrovamento di una ragazza di 17 anni in un corso d’acqua. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Asti: trovata morta in un torrente ragazza di 17 anni. Sul corpo segni di violenza. I residenti assediano la casa del sospettato

