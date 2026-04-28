Pavia ragazza trovata morta in un campo | non si esclude l’omicidio

Una ragazza è stata trovata senza vita in un campo nella provincia di Pavia, nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. La scoperta è stata fatta in un’area agricola, e al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia ha aperto un’indagine e non si esclude che si possa trattare di un omicidio.

Una ragazza è stata trovata morta in un campo in provincia di Pavia. Il corpo è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nessuna pista è esclusa, dalla caduta accidentale all’omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pavia, ragazza trovata morta in un campo: non si esclude l’omicidio Notizie correlate Leggi anche: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio» Pavia: cadavere di una ragazza trovato in un campo. Non si esclude l’omicidioPAVIA – Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Omicidio a Pavia, la vittima ha chiesto agli amici di tornare a casa dopo esser stato ferito; Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, l'arma del delitto è un coltello, i risultati dell'autopsia. Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: era scomparsa da giorni, si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it Ragazza di 22 anni trovata morta in un campo, era scomparsa da casa da alcuni giorni: non si esclude l'omicidioIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata ... corriereadriatico.it Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri - facebook.com facebook La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com